Нищеброды тут: больше половины москвичей попали в категорию малоимущих

Эксперт Агаева: более половины москвичей можно отнести к малоимущим по зарплате

В январе 2026 года медианная зарплата в Москве составила 90 тысяч рублей. Исходя из логики, что москвич с зарплатой ниже 100 тысяч рублей является малоимущим, больше половины жителей столицы относятся к этой группе населения, сообщила РИАМО генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатериана Агаева.

По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, в январе 2026 года медианная зарплата в Москве составила 90 тысяч рублей. Это значит, что одна половина работодателей предлагает выплаты выше этой суммы, вторая половина — ниже, объяснила эксперт.

Исходя из логики, что москвич с зарплатой ниже 100 тысяч рублей является малоимущим, больше половины жителей столицы относятся к этой группе населения, сказала Агаева.

Прожиточный минимум в Москве в 2026 году составляет 25 342 рубля, что практически в четыре раза меньше медианной зарплаты. А МРОТ равен 39 730 рублям, напомнила эксперт.

При этом по итогам 2025 года в рейтинг профессий с наименьшим заработком вошли:

уборщик — 24 423 рубля;

сборщик на складе — 25 710 рублей;

пекарь — 25 806 рублей;

социальный работник — в среднем 30 237 рублей;

учитель — 35 000 рублей.

Ранее ряд Telegram-каналов запостил таблицу, в которой указано, что москвичи с доходом ниже 100 тысяч рублей теперь относятся к малоимущим. От 100 до 150 тысяч — к бедным, а выше 150 тысяч рублей начинается переходный класс. Обеспеченными могут назвать себя москвичи с зарплатой от 500 тысяч рублей.

