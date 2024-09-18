Болгария вывела АЭС «Козлодуй» из-под санкций ЕС

сегодня в 22:56

Правительство Болгарии разрешило сделать исключение из антироссийских санкций для АЭС «Козлодуй», пишет РБК .

Предприятие сможет импортировать металлопродукцию, технологии и получать услуги из РФ для поддержания работы станции.

Исключение будет в силе на время исполнения контрактов.

Атомная электростанция была построена в 1970-х годах совместно с СССР. На пятом энергоблоке АЭС используется российское ядерное топливо.

Ранее главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что страны Восточной Европы никогда не занимались производством обогащенного урана, они всегда покупали готовое ядерное топливо, поэтому отказаться от российских поставок для них будет проблематично.