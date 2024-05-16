Болгария планирует отсудить у «Газпрома» 400 млн евро за прекращение поставок

Министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов отметил, что компания «Булгаргаз» хочет добиваться компенсации ущерба из-за прекращения «Газпромом» поставок газа два года назад в размере около 400 млн евро, сообщает ТАСС.

«В соответствии с условиями договора с (компанией — ред.) «Газпром экспорт», мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован». Владимир Малинов Министр энергетики в техническом правительстве Болгарии

По словам Малинова, если этого не случится, то будет заведено дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже.

Весной 2022 года российский президент поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли, но Болгария не выполнила данные условия.