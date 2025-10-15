сегодня в 17:29

Более четырехсот рабочих мест появится в Балашихе

«Фабрика Вентиляции ГалВент» получила разрешение на ввод в эксплуатацию объекта первой очереди по изготовлению систем вентиляции на территории Балашихи. После старта первой и второй очереди производства будет создано 470 новых рабочих мест, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» запустит производственное предприятие с АБК по изготовлению систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов в целях реализации программы импортозамещения. Данный проект обеспечит снижение зависимости российских строительных компаний от зарубежной продукции и снизит себестоимость производства строительно-монтажных работ.

Компания будет выпускать воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, а также оборудование для вентиляционных систем.

Площадь предприятия составляет 13 530 квадратных метров. На объекте уже начались работы по монтажу оборудования. Открытие производства запланировано на февраль–март 2026 года.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» является лидером и крупнейшим предприятием в России по производству систем вентиляции и единственным в данной отрасли, использующим автоматизацию на производстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.