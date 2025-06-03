Более 900 тыс самозанятых зарегистрировано в Подмосковье

Количество самозанятых граждан в Московской области достигло отметки в 916 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Количество зарегистрированных самозанятых выросло на 71,5 тыс. человек с начала текущего года. По состоянию на сегодня, общий показатель числа самозанятых в Московской области составляет 916 тыс. человек», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Самозанятые жители региона занимаются деятельностью в различных областях, включая строительство, торговлю, автомобильные перевозки, образовательную сферу, услуги индустрии красоты и информационно-коммуникационные услуги.

Для предпринимателей, работающих в Московской области, доступны различные меры поддержки. Более подробную информацию о них можно найти на инвестиционном портале Подмосковья, созданном в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта: https://invest.mosreg.ru/.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.