Более 880 тыс самозанятых граждан трудятся в Подмосковье

С начала 2025 года количество самозанятых в Московской области выросло на 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала этого года число самозанятых в Московской области увеличилось на 40 тысяч человек, достигнув отметки в 885 тысяч. За последний год в регионе количество предпринимателей в этом статусе выросло почти на 200 тысяч человек. С момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые Подмосковья заработали в общей сложности 466 миллиардов рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Самозанятые региона ведут деятельность в различных сферах, в том числе в строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты и информационных услугах. Специальный налоговый режим дает возможность официально осуществлять предпринимательскую деятельность.

Для предпринимателей, работающих в Московской области, доступы различные меры поддержки. Более подробную информацию о них можно найти на инвестиционном портале Подмосковья, созданном в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта: https://invest.mosreg.ru/. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.