Более 80 импортозамещающих проектов планируют реализовать в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году Московская область увеличит темпы ввода в эксплуатацию новых импортозамещающих производств на уровне прошлого года. В 2024 году в регионе было реализовано 80 проектов технологического суверенитета, напоминает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В соответствии с плановым графиком ввода новых инвестпроектов в сфере импортозамещения в течение 2025 года в Подмосковье будет реализовано 85 проектов технологического суверенитета. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 48 млрд рублей. На новых предприятиях планируется создать 8 тысяч рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также подчеркнула, что проекты реализуются в самых разных отраслях промышленности. Так, в этом году в Балашихе компания «Коттон Клаб» планирует завершить проект по расширению предприятия по производству косметической продукции и бытовой химии. А компания «Белтелекабель» в Воскресенске в этом году планирует открыть современное производство кабельной продукции.

Всего в Московской области с 2022 года заявлено более 380 проектов импортозамещения. К настоящему времени 159 из них уже реализовано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна.

«Инвестиций у нас будет в этом году 1,7 трлн рублей, это очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев.