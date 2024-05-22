Более 8 млрд руб дополнительно мобилизовано в бюджет при реализации проекта в Подмосковье

Свыше 8 млрд рублей дополнительно мобилизовано в федеральный бюджет в 2023 году в рамках регионального проекта «Развитие доходного потенциала Московской области». В бюджет региона было направлено 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФНС по Подмосковью.

Проект реализуется совместно с правительством России и администрациями муниципальных образований региона. Он охватывает широкий круг налогоплательщиков, включая арендаторов площадей на территории Подмосковья, налогоплательщиков сферы складской деятельности, налогоплательщиков-исполнителей государственных и муниципальных контрактов, получателей субсидий из регионального и местных бюджетов.

В прошлом году в Московской области возобновлены выездные обследования в рамках федерального отраслевого проекта в сфере общественного питания. В регионе налоговые органы проведено около 1,5 тыс. выездных обследований и более 250 контрольных закупок.

В результате число выдаваемых чеков выросло на 15%, кассовая выручка выросла почти на 23%, а уровень поступлений налоговых платежей по данной группе налогоплательщиков повысился почти в 1,6 раза.

Высокий экономический эффект обеспечила реализация региональных отраслевых проектов в сфере придорожных сервисов, туристических агентств, а также по побуждению к применению контрольно-кассовой техники налогоплательщиков на патентной системе налогообложения.

Также в Подмосковье дополнительно зарегистрировали свыше 2 тыс. единиц контрольно-кассовой техники, сформировали чеки коррекции кассовой выручки на общую сумму почти 900 млн рублей.

Регулярность и масштабность мероприятий, объединенных отраслевыми проектами, побуждают налогоплательщиков к пересмотру модели поведения и ведению деятельности в легальном русле, что способствует оздоровлению экономики в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил Воробьев.