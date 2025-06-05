Более 700 рабочих мест создано в ОЭЗ Подмосковья в I квартале этого года

Резиденты особых экономических зон Подмосковья продолжают реализацию своих проектов. По итогам I квартала 2025 года на территориях ОЭЗ региона резидентами и управляющими компаниями было создано свыше 700 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

«Промышленность на территориях подмосковных ОЭЗ продолжает развиваться — в январе–марте этого года на предприятиях, действующих на территориях наших ОЭЗ было создано 745 рабочих мест. Общее количество специалистов, работающих в ОЭЗ, составило почти 16 тысяч человек», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Лучшими по количеству созданных мест стали технико-внедренческие ОЭЗ Подмосковья — «Дубна» и «Исток» (Фрязино). В отчетном периоде на площадках было создано 376 и 288 рабочих мест соответственно.

Всего в Московской области действует 6 особых экономических зон, одна из которых — «Большой Серпухов» находится на начальном этапе создания. Уже в ближайшее время и на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.