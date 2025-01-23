Более 7 тыс разработок представлено на московской «Карте инновационных решений»

Московская онлайн-платформа «Карта инновационных решений» создана для помощи бизнесу и госучреждениям в подборе технологических проектов. Сейчас на сервисе представлено более 7 тысяч разработок по 19 направлениям, собрано почти 4,8 тыс. отечественных компаний, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

«Благодаря платформе российские инноваторы находят деловых партнеров, привлекают покупателей и заключают контракты. Для потенциальных заказчиков в каталоге представлено уже больше 7 тысяч разработок по 19 направлениям. Самые популярные из них — „Цифровизация бизнеса“, „Торговля“, „Здравоохранение“», — рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Среди интересных предложений — система видеораспознавания товаров, которая подойдет для касс самообслуживания. На платформе также представлен сервис для помощи бизнесменам, желающим выйти со своей продукцией на отечественный и зарубежный рынки. Он анализирует цены конкурентов, создает каталоги и даже оформляет документы. Другая компания из Москвы создала специальную программу на базе ИИ. Она разбирает текст и речь, делит ее на тезисы, выделяет смысл.

«Карта инновационных решений» предлагает воспользоваться сервисом «Городские запросы». Здесь подведомственные организации оставляют заявки, на которые могут откликнуться компании со всей России и предложить собственные разработки. Этот проект помог внедрить более 100 инноваций в прошлом году.

Например, генератор морского воздуха тестируют в технопарке «Слава». Устройство увлажняет, очищает и насыщает воздух полезными веществами. Особенно оно помогает людям с астмой и аллергией.