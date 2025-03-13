Более 7 тыс предпринимателей Подмосковья подали заявки на конкурс «Создай наше»

Более 7 тысяч заявок направили предприниматели в возрасте от 14 до 28 лет из всех регионов России для участия в федеральном конкурсе «Создай наше», что на 30% выше показателей прошлого года. В финале 30 лучших проектов получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от корпорации МСП. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Увеличение на треть количества заявок на конкурс «Создай наше» говорит о росте популярности предпринимательской деятельности среди молодежи. Ребята верят в свои идеи, ищут возможности для старта, готовы учиться и доводить проекты до практической реализации. Поэтому специальные образовательные программы, финансовые меры поддержки и развития для начинающего бизнеса становятся все более востребованы», — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что теперь каждый участник конкурса пройдет онлайн обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработает проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса, после чего представит свой проект для оценки экспертным жюри.

В числе наиболее активных регионов по поданным заявкам: г. Москва (500 заявок), Республика Татарстан (474 заявки), г. Санкт-Петербург (301 заявка), Московская область (283), Краснодарский край (253), Республика Башкортостан (247), Нижегородская область (224), Самарская область (183), Иркутская область (157), Приморский край (154). Молодежь новых регионов также приняла активное участие в конкурсе: ДНР — 107 заявок, ЛНР — 21, Запорожская область — 10, Херсонская — 1 заявка.

Помимо денежного вознаграждения в 1 млн рублей, в рамках конкурса будут предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, в рамках которых ребята смогут получить возможности акселерации на их базе своих проектов.

«Мы получили более 7 тысяч заявок со всей России, включая новые регионы, что подтверждает: предпринимательская энергия молодежи не имеет границ. Для нас важно не только дать стартовый импульс, но и создать экосистему поддержки — от обучения основам предпринимательства до возможностей масштабирования проектов. Каждый из участников — потенциальный лидер изменений, а его идеи, усиленные финансовой и экспертной поддержкой, станут точками роста для всей страны», — отметил директор направления «Молодые профессионалы» Александр Вайно.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше» — совместный проект агентство стратегических инициатив (АСИ), корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.