Более 60 социальных предпринимателей Подмосковья получат региональную субсидию

сегодня в 15:03

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подвело итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий для социальных предприятий региона. Получателями субсидий станут 64 предпринимателя, ведущих деятельность в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего на конкурс поступило 330 заявок. По итогам проведенного конкурсного отбора получателями субсидии станут 64 предпринимателя. Общая сумма поддержки составит 100 млн рублей», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В соответствии с условиями региональной программы, субсидию можно потратить на компенсацию части затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, в том числе на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое.

Максимальный размер субсидии составляет 2 млн рублей, но сумма не должна превышать 85% субсидируемых затрат.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках нацпроекта предприниматели также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.