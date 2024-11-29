Более 6 тыс компаний стали участниками проекта «Сделано в Москве»

Участниками программы поддержки столичных производителей «Сделано в Москве» стали уже больше 6 тыс. компаний. Проект стартовал в 2022 году, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

С помощью программы московские бренды растут, выходят на новые рынки, а лояльность потребителей к ним повышается. Так, «Сделано в Москве» предлагает компаниям участие в мероприятиях, онлайн-продвижение на портале сделановмоскве.рф, сотрудничество с маркетплейсами.

Кроме того, Москва помогает столичным предприятиям продвигаться и на зарубежных рынках. Под брендом Made in Moscow компании могут принять участие в международных выставках, размещать товары в зарубежных магазинах, подготовиться к экспорту и другое.

Благодаря поддержке программы свыше 1,5 тыс. столичных компаний осуществили поставки в более чем 110 стран.

Ранее стало известно, что более 2,5 тыс. инноваторов в Москве получили нефинансовую поддержку в 2024 году. Речь идет об обучающих курсах, акселераторах, конкурсах и онлайн-сервисах.