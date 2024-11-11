Более 2,5 тысяч инноваторов в Москве получили нефинансовую поддержку в 2024 году

С начала 2024 года Москва оказала нефинансовую поддержку более чем 2,5 тыс. инноваторов. Это обучающие курсы, акселераторы, конкурсы и онлайн-сервисы, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Город оказывает помощь высокотехнологичному бизнесу в запуске новых и развитии уже действующих проектов, предлагая воспользоваться широким спектром инструментов.

«Среди наиболее востребованных — интенсивы по управлению интеллектуальной собственностью, подготовка документов для привлечения финансирования, оценка инвестиционной привлекательности продукта и его дальнейшая презентация партнерам. С начала года нефинансовую поддержку получили больше 2,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей», — заявила Сергунина.

Еще один популярный инструмент — программа пилотного тестирования инноваций: с 2020 года на 250 площадках было инициировано более 530 испытаний.

Курсы и конкурсы

В городе в рамках обучающего курса «Путь к IPO» предприниматели могут выполнить практические задания и сформировать стратегию по выходу компании на фондовый рынок.

На платформе Московского инновационного кластера с 2021 года работает сервис по подбору помещений. Там собрано более 1,5 тыс. локаций, где можно разместить офисы, производства, склады и лаборатории.

Специалисты со всей страны могут принять участие в технологических конкурсах и выполнить реальные задачи, поставленные крупными предприятиями, госкорпорациями и московскими департаментами. Таким образом стартапы имеют возможность заявить о себе и получить финансовую поддержку.

От стройки до умного освещения

Внутри МИК действуют 15 межотраслевых кластеров, где предприниматели и ученые совместно трудятся над новыми проектами или совершенствуют имеющиеся, занимаются поиском заказчиков и площадок для испытаний.

Одна из компаний проводит пилотное тестирование цифровой платформы для стройотрасли. Ее цель — объединить специалистов разных направлений и создать виртуальный двойник будущего объекта.

Интенсив «Инвестиционная упаковка» позволяет основателям стартапов привлечь инвесторов. Уже прошли обучение сотрудники предприятия по выпуску устройств для управления освещением в умных городах. Он помог скорректировать стратегию развития и подготовить презентацию для потенциальных партнеров, и организация заключила контракт с одним из регионов РФ.