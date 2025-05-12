Более 55 млрд рублей инвестировал малый и средний бизнес в ОЭЗ Подмосковья

Малый и средний бизнес обеспечил более четверти всего объема инвестиций, осуществленных в особых экономических зонах (ОЭЗ) Московской области — свыше 55 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Особая экономическая зона является привлекательной площадкой не только для крупного бизнеса, но и активно осваивается малыми и средними предприятиями. Так, в Московской области на территориях ОЭЗ действуют 216 резидентов, из которых 159 н аходятся в реестре МСП. Малый и средний бизнес обеспечил более четверти всего объема инвестиций, осуществленных в ОЭЗ региона, что составляет сумму свыше 55 млрд рублей. Более того, на этот сектор экономики приходится порядка 30% всех созданных в подмосковных ОЭЗ рабочих мест — почти 4,5 тыс. человек», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По словам зампредседателя, благодаря механизмам поддержки, включая налоговые преференции, предприятия получают возможность эффективно развиваться в ОЭЗ и расширять свою деятельность даже в условиях ограниченного стартового капитала.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации бизнес-проекта, в том числе и на территории особых экономических зон, можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.