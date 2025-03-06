Более 55 млн руб направят на поддержку начинающих предпринимателей в Подмосковье

«Наши жители все чаще открывают свое дело в социально значимых и полезных направлениях, таких как спортивные секции, юридические консультации, кабинеты косметологии, а также пункты выдачи заказов. В прошлом году более 300 безработных жителей региона получили поддержку», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Кадровый центр Подмосковья активно сопровождает жителей и предлагает помощь в организации самозанятости. Это включает в себя выявление предпринимательских способностей, выбор идеи для бизнеса, составление бизнес-плана, а также регистрацию самозанятости, индивидуального предпринимательства или общества с ограниченной ответственностью.

С 1 февраля этого года размер денежной выплаты на открытие бизнеса увеличен и составляет 180 тысяч рублей, что на 15 тысяч рублей больше по сравнению с предыдущим годом. В бюджете региона на эту меру поддержки в текущем году предусмотрено свыше 55 миллионов рублей.

При возникновении вопросов или за получением консультаций можно обратиться в кадровый центр Подмосковья https://czn.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.