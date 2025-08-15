Более 500 миллиардов: сколько Петербург заработал на туристическом налоге

Санкт-Петербург в 2025 году получил более 500 млрд туристического налога

В 2025 году бюджет Санкт-Петербурга получил 528 миллиардов рублей с туристического налога: эти цифры превышают прошлогодние в два раза, сообщает «Бриф24» .

Как заявила заместитель руководителя УФНС по Северной столице Ольга Цень, серьезные изменения в поведении налогоплательщиков зафиксированы не были, но в этом году в планах города получить всего 1,25 триллиона налоговых доходов.

Всего с начала введения туристического налога Петербурге получил 718 миллиардов, 225 из них — это налог на прибыль.

С января в городе действует прогрессивная шкала НДФЛ.