Более 500 конвейеров в год производит компания из Балашихи

В ходе рабочей поездки в городской округ Балашиха исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова посетила предприятие по производству промышленного оборудования и конвейерных систем для пищевой промышленности, логистических центров и аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Более 20 лет компания проектирует и производит промышленное оборудование, спиральные транспортеры и конвейерные системы для пищевой промышленности, логистики, авиатранспорта. Используя нестандартные схемы технологических процессов, предприятие создает передовые установки с инновационными решениями. Благодаря своей универсальности, оборудование может быть совмещено с уже существующими производственными линиями.

Начиная с 2022 года, компания увеличила производство оборудования для аэропортов, производя багажные линии, карусели, стойки и оборудование зон регистрации для половины российских авиагаваней.

Предприятие располагает собственной научно-производственной базой, обеспечивающей полный цикл от проектирования и разработки до производства оборудования, индивидуального для каждого клиента. Модернизация производства позволила заместить зарубежное оборудование еще в 2018 году.

Начиная с 2019 года компания начала строить спортивные объекты — ледовые арены и футбольные манежи. Они служат площадками для тренировок, занятий спортом и других массовых мероприятий для жителей города. Параллельно создаются детские спортивные школы по хоккею, футболу и другим видам спорта.

«Компания — настоящий лидер по производству конвейерных систем различной сложности. За год здесь производится более 500 конвейеров разных модификаций для пищевой отрасли и логистических систем. Среди клиентов — крупнейшие предприятия страны. Впечатляет участия предприятия в благотворительности и социальной жизни городского округа. Построенные спортивные объекты прививают горожанам здоровый образ жизни, развивая в детях силу духа, характер и лидерские качества», — отметила Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.