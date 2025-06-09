Более 50% научных организаций Подмосковья расположена в наукоградах

Ежегодно с 2021 года 9 июня отмечается День наукоградов Подмосковья. Регион является лидером среди субъектов России по числу городов в таком статусе. О работе и поддержке наукоградов рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Наукограды составляют более 50% научно-производственного комплекса Подмосковья: здесь расположено 141 из 256 научных организаций региона. Важно, что наукограды в Подмосковье узкопрофильные, что позволяет городам не конкурировать за кадровый состав, а работать в тандеме. В целях поддержки наукоградов в 2025 году администрациям наукоградов было выделено 311,5 млн рублей — эта сумма почти поровну разделена между федеральным и областным бюджетом», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред Зиновьева отметила, что всего в организациях научно-производственного комплекса наукоградов Московской области работает почти 78 тыс. человек.

Так, с 2016 года регион вручает сертификаты на получение социальной ипотеки. В рамках программы Московская область оплачивает первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья и компенсирует основной долг по кредиту в течение 10 лет. Участник подпрограммы выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту. За время работы программы сертификаты получили более 800 человек.

Кроме того, ученые могут претендовать на получение премии губернатора Подмосковья в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Ежегодно уже более 10 лет в рамках конкурса выбирают 15 победителей, которые получают премию по 700 тысяч рублей.

С 2020 года вручаются премии губернатора за практическое внедрение научных достижений на предприятиях и реализацию уникальных продуктов. Ежегодно ее удостаиваются специалисты или групп разработчиков из 10 подмосковных организаций, чьи решения уже внедрены в производственную деятельность и признаны наиболее яркими. На сегодняшний день получателями премии стали более 230 ученых.

Также с 2014 года научные организации Подмосковья могут получить гранты в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Получателями стали уже более 100 проектов, которые суммарно получили более 500 млн рублей. Гранты предоставляются организациям на реализацию научных, научно-технических и инновационных проектов в рамках приоритетных для Подмосковья направлений развития науки, технологий и техники, в том числе импортозамещения.

Подробнее о поддержке науки в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/region/science.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.