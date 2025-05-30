Более 5 тыс предпринимателей приняли участие в «Альфа-конфе» в Подмосковье

О механизмах помощи для предпринимателей, возможностях для роста и модернизации производств рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках «Альфа-Конфы» в подмосковной Балашихе. Мероприятие собрало свыше 5000 представителей бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Предпринимателям Московской области предоставляются разнообразные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки, позволяющие существенно повысить конкурентоспособность предприятий и стимулировать развитие экономики. В регионе также развивается промышленная инфраструктура и реализуется новая концепция площадок для бизнеса — государственные индустриальные парки. Стратегия ориентирована на формирование эффективного формата взаимодействия государства и бизнеса, позволяющая каждому предпринимателю видеть Подмосковье как наиболее перспективную площадку для реализации проектов», — рассказала Зиновьева.

Она отметила, что новые государственные индустриальные парки предлагают инфраструктуру «под ключ»: развитые коммуникации, удобные логистические решения, подведенные инженерные сети, готовые промышленные боксы, опытная управляющая компания и другое.

Что касается мер поддержки, то в портфеле Московской области собраны самые разные инструменты: от финансовой поддержки и получения недвижимости до образовательных программ и акселерационных программ. Особенное внимание уделяется развитию предприятий, помогая им поэтапно переходить от статуса малого бизнеса к среднему, а затем и крупному уровню.

Так, предприниматели также могут обратиться в гарантийный фонд Московской области, который предоставляет финансирование до 50 млн рублей на десять лет. Поручительство обойдется в 0,5%–0,75% в зависимости от сферы деятельности. Бизнесу доступно и получение займов в Фонде микрофинансирования Подмосковья размером до 5 млн рублей и сроком на три года по ставкам от 2% до 12%.

Предприниматели могут получить субсидирование до половины стоимости приобретения промышленного оборудования с максимальным лимитом 20 млн рублей. Деньги можно направить на оборудования, расходы на монтаж и шеф-монтаж, пусконаладочные работы. Кроме этого, предприниматели могут компенсировать половину расходов на модернизацию оборудования, максимум до 10 млн рублей.

Также предприниматели могут частично покрыть первоначальный платеж по лизинговым договорам на сумму до 5 млн рублей, а также получить субсидии до 2 млн рублей на франшизу или 0,5 млн рублей на маркетплейсы.

Вся информация о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье собрана на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Альфа-Конфа — это масштабный нетворкинг для предпринимателей, в рамках которого участники в неформальной обстановке общаются и обмениваются опытом стоп-менеджерами банка и популярными спикерами. Организатор мероприятия — «Альфа-Банк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.