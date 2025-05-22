Более 5 тыс хлебобулочных изделий выпускает предприятие в Сергиевом Посаде

В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре возрождается традиция хлебопечения, уходящая корнями к преподобному Сергию Радонежскому. На территории непосредственно Троице-Сергиевой Лавры выпекаются только просфоры. На выпуск хлеба и кондитерских изделий массового производства работает Лаврская пекарня «Сергиев Канон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современный мини-хлебозавод позволяет за смену выпускать более 5 тыс. хлебопекарных и кондитерских изделий. Основное производство, оснащенное современным оборудованием, разместилось в новом просторном здании, расположенном на производственной территории монастыря. Отремонтировать помещения и приобрести оборудование для производства помогли благотворители. Планируется увеличение объемов выпускаемой продукции и расширение ассортимента. Так, первые удачные эксперименты с выпечкой караваев будут продолжены, и со временем этот традиционный русский хлеб, выпекавшийся на поде в русских печах, станет поступать на полки магазинов.

Лаврский хлеб готовится на закваске без добавления консервантов и заменителей натуральных ингредиентов. В ассортименте пекарни представлены как бездрожжевые, так и дрожжевые сорта хлеба. Бездрожжевые варианты включают ржаной, пшеничный, «Бородинский», «Келарский» с черносливом и орехами, а также гречишный и диетический с отрубями. Дрожжевые сорта, такие как ситный, «Деревенский» и «Лаврский пшеничный», также изготавливаются с использованием опары, что позволяет тесту вызревать более шести часов и исключает избыток дрожжей в конечном продукте.

В результате хлеб, выпускаемый на пекарне «Сергиев канон», имеет ярко выраженный вкус и аромат — как говорили в старину, «духовитый». Срок хранения у такого хлеба гораздо больше, чем у хлебов, испеченных из смесей по современным экспресс-технологиям. Хлеба на закваске хранятся без потери качества до 10 дней, а испеченные с применением дрожжей — около недели. Высокое качество хлебов для здорового питания марки «Сергиев канон» отмечено наградами профессионального сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.