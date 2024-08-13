Более 5 млрд руб получили промпредприятия в ФРП Подмосковья в виде займов

За время работы фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) льготные займы получили 60 региональных предприятий, реализующих инвестиционные проекты в промышленности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Фонд развития промышленности Московской области работает с 2017 года, первый льготный заем был выдан в 2018 году. На текущий момент Фонд выдал 71 заем. Получателями поддержки стали 60 региональных промышленных компаний. Общая сумма выданных ФРП МО льготных займов превышает 5,3 млрд рублей, а общий объем инвестиций в проекты, поддержанные Фондом, — более 19,3 млрд рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред подчеркнула, что поддержка ФРП МО востребована и доступна. Некоторые компании обращаются в фонд неоднократно, получая возможность реализовать ни один инвестиционный проект.

«Многие проекты, поддержанные ФРП МО, уже реализованы. Запуск всех проектов, которые на сегодняшний день уже запущены или находятся в стадии реализации, позволит создать в области почти 2,5 тыс. рабочих мест», — рассказала зампред Зиновьева.

Фонд развития промышленности Московской области предлагает промышленникам несколько программ льготного финансирования. Заем Фонда можно получить по ставке от 0,5% годовых. Узнать подробнее о программах ФРП МО, а также об условиях получения займов можно на сайте организации — https://frpmo.ru/.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.