Более 42 млн долларов составил объем поддержанного экспорта в Подмосковье

С начала 2024 года при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) компании-экспортеры МСП подписали экспортные контракты на 42,6 млн долларов США, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В 2024 году уже подписано 76 экспортных контрактов на общую сумму более 42 млн долларов», — рассказала заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, предприятие ООО «Метиз Производство» из Щелкова подписало контракт с компанией из Пекина на поставку комплектующих протезов нижних конечностей на сумму более 1 млн долл. С партнерами подмосковный производитель познакомился, став при содействии Фонда поддержки ВЭД МО участником международной выставки The 35th Indonesia Hospital Expo 2023.

В пресс-службе Мининвеста отметили, что экспортеры из сегмента МСП работают на иностранных рынках достаточно активно: по данным фонда поддержки ВЭД МО, в среднем они, используя экспортную поддержку региона, заключают по три экспортных контракта в год.

За границу при поддержке Подмосковья компании-экспортеры активно поставляют товары повседневного спроса, продукцию машиностроительной и химической отраслей и многое другое.

«При содействии фонда поддержки ВЭД МО подмосковные предприятия экспортируют в 41 страну мира, в том числе по таким направлениям как Уругвай, Ливия, Индонезия, Суринам, Перу и многие другие», — добавила Екатерина Зиновьева.

Зампред также подчеркнула, что благодаря эффективной работе Фонда на каждый рубль, потраченный на поддержку экспорта в Московской области, приходится 145 рублей, полученных подмосковными компаниями от заключения экспортных контрактов.

Фонд оказывает экспортерам различные услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее об услугах фонда — на сайте организации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.