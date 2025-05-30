Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами фонда поддержки ВЭД Подмосковья

В I квартале этого года фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) поддержал свыше 12 тыс. рабочих мест, созданных в компаниях-экспортерах, воспользовавшихся услугами фонда в этом периоде. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первые три месяца 2025 года услугами фонда поддержки ВЭД МО воспользовались 405 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это уже действующие или начинающие экспортеры из Подмосковья. Суммарно в этих компаниях трудоустроено более 12 тыс. человек», — отметили в подмосковном Мининвесте.

Фонд поддержки ВЭД МО помогает предпринимателям региона принять участие в международных выставках в России и зарубежом, международных бизнес-миссиях, оказывает содействие по поиску зарубежных партнеров, софинансирует транспортировки на новые экспортные рынки и сертификацию производства и продукции, проводит маркетинговые исследования иностранных рынков и многое другое.

Услуги Фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.