Увольнения сотрудников ожидаются почти в половине российских компаний в 2025 г

Опрос, проведенный среди 300 российских компаний, показал, что более 40% из них планируют увольнять сотрудников в текущем году, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование «Актион Кадры и HR».

По данным опроса, четверть компаний (25,6%) могут провести сокращения в ближайшие три месяца, около 7% планируют урезать штат в течение полугода, еще 8% — до конца 2025 года.

При этом 46,6% опрошенных компаний отметили, что в первую очередь под сокращение попадет обслуживающий персонал, 24,4% респондентов могут первыми уволить работников производств, чуть меньше — 22,6% работодателей — хотят сократить менеджеров. И только в 6,4% под сокращение попадут айтишники.

Как отмечается в сообщении, почти 29% опрошенных организаций считают, что сумма компенсации будет зависеть от позиции сотрудника, а у 26,3% компаний вообще нет денег на компенсации — им придется договариваться, а почти в каждой пятой компании (19,5%) рассчитывают предложить работникам с дисциплинарными нарушениями уйти по собственному желанию.

При этом почти 60% участников опроса не собираются проводить сокращения и даже не могут заполнить открытые вакансии.