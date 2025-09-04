Более 3,6 тыс тонн зефира выпустили в Подмосковье за 7 месяцев

С наступлением осенней прохлады все чаще хочется порадовать себя чашечкой горячего чая с любимым угощением. Идеальным спутником ароматного напитка становится нежный зефир — воздушное лакомство. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили более 3,6 тыс. тонн этой сладкой продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные кондитеры обеспечивают четверть всего зефира в ЦФО и десятую часть от общероссийского объема. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «Конфаэль Коллекция», ООО «Кондитерская фабрика «Сокол», ООО «Первый шоколатье» и ЗАО БКК «Коломенский». Они не только сохраняют традиционные рецепты, но и внедряют инновации, расширяя ассортимент качественных кондитерских изделий, например, ООО «Кондитерская фабрика «Сокол» выпускает зефир без сахара, для тех кто не хочет отказывать себе в маленьких удовольствиях, но следит за фигурой и здоровьем.

В ведомстве отметили стабильное развитие кондитерской отрасли региона. Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение потребительского рынка качественными кондитерскими изделиями. Сохранение традиций производства и внедрение современных технологий позволяют нашим производителям сохранять лидирующие позиции на российском рынке сладостей. За весь 2024 год было произведено 6,4 тыс. тонн зефира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.