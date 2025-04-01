Более 36 колледжей проекта «Профессионалитет» примут студентов в новом учебном году

36 современных и оснащенных колледжей и техникумов, а также 2 вуза Подмосковья федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого по решению президента, примут студентов в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования (СПО). Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практическое получение навыков, подготовка специалистов по востребованным профессиям и специальностям.

С 2022 года проект «Профессионалитет» объединил более 13 тыс. студентов в 14 образовательных кластерах Московской области. С каждым годом он все эффективнее обеспечивает взаимодействие между системой образования и отраслевым сектором. Все больше выпускников 9-х классов выбирают среднее профессиональное образование. Они стремятся освоить востребованные специальности и построить успешную карьеру.

Партнерами федерального проекта «Профессионалитет» в Подмосковье уже стали более 16 опорных предприятий-партнеров, в том числе НПО машиностроение, Раменский приборостроительный завод, Ликинский автобусный завод, Концерн «Калашников», Мособлгаз, Машиностроительный завод «Тонар», Загорский трубный завод.

В Подмосковье кластеры «Профессионалитета» созданы по 9 ключевым отраслям экономики: машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, радиоэлектроника, топливно-энергетический комплекс, педагогика, правоохранительная сфера и управление, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии. В 2025 году открываются 3 новых кластера по 3 новым направлениям: атомная отрасль, информационные технологии, индустрия робототехники.

Выпускники «Профессионалитета» — это молодые амбициозные профессионалы, которые становятся квалифицированными специалистами уже в процессе обучения, что позволяет им активно участвовать в решении задач по импортозамещению и технологическому суверенитету нашей страны. В ходе реализации проекта «Профессионалитет» с 2022 года было заключено 900 тыс. целевых договоров с гарантией трудоустройства выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.