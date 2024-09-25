Более 3,5 тыс новых рабочих мест создано в Королеве за три года

Экономическое развитие наукограда стало одним из вопросов оперативного совещания городской администрации, которое провел глава Королева Игорь Трифонов. Так, за последние три года в Королеве открыто более 3,5 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2023 году его значение составило 252 млрд рублей, что на 47% превышает показатель прошлого года. Рост обусловлен увеличением научных исследований и разработок градообразующих предприятий. В 2024 году, по прогнозу, объем отгруженных товаров, работ и услуг вырастет еще на 30%.

С каждым годом увеличивается и объем инвестиций в основной капитал. В 2023 году он составил 29,8 млрд рублей, на 52% выше чем в 2022 году, а в 2024 году прогнозируется в сумме 31,2 млрд рублей. Увеличение достигается благодаря модернизации производства и приобретению оборудования крупными городскими предприятиями, также в наукоград постоянно приходят новые налоговые резиденты — только за последние три года привлечено 66 организаций.

Один из крупных инвестиционных проектов — строительство промышленного технопарка космических технологий имени К. Э. Циолковского на базе ЦНИИмаш. Развитие инфраструктуры технопарка уже в ближайшем будущем позволит привлечь до 80 малых и средних инновационных компаний, создать около 1 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Значительный вклад в экономику города — 35% — вносят и представители малого и среднего бизнеса. Сегодня в Королеве зарегистрировано порядка 14 тыс. малых и средних предприятий, их число ежегодно возрастает.

Каждый новый инвестор — это вклад в бюджет всех уровней, а также дополнительные рабочие места. В 2023 году в городе создано 1339 рабочих мест, за первое полугодие 2024 года — 380.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.