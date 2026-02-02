Более 3,3 тыс тонн: Ямал побил рекорд по заготовке оленины

сегодня в 18:21

На Ямале заготовили рекордные 3330 тонн оленины в 2025 году

В 2025 году на Ямале заготовили рекордное количество оленины — 3330 тонн, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«В лидерах по-прежнему Ямальский район — 1172 тонны. Значительно нарастил результат Тазовский район: там заготовлено 1106 тонн», — отмечается в сообщении.

В процессе забоя скота участвовали 1200 частных оленеводов. Для них в регионе работают 17 убойно-заготовительных комплексов, а минимальная закупочная стоимость килограмма оленины первой категории составляет 500 рублей.

По словам заместителя директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Любови Охман, увеличение числа пунктов убоя положительно сказывается на ежегодном росте объемов заготовки. На протяжении всей кампании 50 ветеринарных специалистов осуществляли надзор, разрешая убой только здоровых особей, прошедших необходимую обработку, маркировку и учет. Экспертами было выполнено около 84 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз туш.

В результате профилактических мер, реализованных совместно с оленеводами, удалось повысить долю мяса первой категории. Это, в свою очередь, обеспечит жителям Ямала большее количество высококачественной продукции, а оленеводам — увеличение дохода.

