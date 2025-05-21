сегодня в 16:35

Более 31 млн рублей принесла подмосковным фирмам ярмарка «Сделано в России»

Компании из Московской области представили продукцию собственного производства в рамках международной ярмарки онлайн-продаж российских брендов «Сделано в России», которая прошла в московском парке «Зарядье», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем продаж превысил 31 млн рублей — порядка 400 тыс. долл. США.

«Это подтверждает устойчивый интерес китайских потребителей к продукции подмосковных производителей. Министерство в свою очередь продолжит поддерживать региональных производителей и бренды в процессе освоения новых рынков», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди участников выставки — ПК «Красота и Здоровье» из Чехова, чья продукция с использованием природных компонентов заинтересовала китайских покупателей. Производитель кондитерских изделий «Волшебница» из Люберец вызвал интерес своей уникальной рецептурой и качеством состава. Высокий спрос отмечен на натуральные напитки «Московской пивоваренной компании» из Мытищ. Кроме этого, многочисленные заказы поступили на консервированную продукцию компании «Смарт» из Долгопрудного.

Ярмарка объединила производителей и представителей торговых площадок. Среди гостей — китайские эксперты и звездные блогеры, активно продвигающие российские товары на рынке КНР. Организатором мероприятия выступило АО «Российский экспортный центр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.