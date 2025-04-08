Более 300 млн рублей получили предприятия от подмосковного ФРП

С начала 2025 года фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) выдал свыше 300 млн рублей в виде льготных займов подмосковным предприятиям, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала года ФРП МО выдал 329 млн рублей бизнесу на развитие предприятий Подмосковья. Эти средства будут направлены на реализацию 4 инвестпроектов. Общий объем инвестиций в них составит более 1,1 млрд рублей, в регионе появится 150 новых рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского муниципального округа благодаря займу на сумму свыше 106 млн рублей расширит действующее предприятие по производству кофе. На эти средства будет закуплено дополнительное оборудование для увеличения производственных мощностей. Общий объем инвестиций в проект составит более 148 млн рублей.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.