Более 30 тыс специалистов работает в космической промышленности Подмосковья

Московская область традиционно является важнейшим центром отечественной ракетно-космической промышленности. Предприятия отрасли и сегодня выполняют задачи, стоящие перед страной по развитию и реализации космического потенциала России, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Буквально на днях с космодрома Восточный впервые успешно стартовала ракета Ангара-А5 — первый полностью разработанный после распада СССР ракетоноситель. Эта ракета станет основой российских программ по освоению космоса на долгие годы. Активное участие в разработке Ангара-А5 принимали и подмосковные компании. В частности, НПО «Энергомаш» из г. о. Химки — один из разработчиков двигателя РД-191, который установлен на блоках первой и второй ступеней ракеты-носителя.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева — головной разработчик всех модулей Российского сегмента Международной космической станцией (МКС). Предприятие также является создателем космических кораблей «Союз» и «Прогресс». Специалисты отвечают за управление полетом МКС, работают в Центр управления полетами. Перед РКК стоит новая амбициозная задача — создание Российской орбитальной станции, запуск которой планируется в 2027 году.

Предприятия ракетно-космической отрасли Московской области расположены в городских округах: Звездный городок, Королев, Краснознаменск, Реутов, Химки, Истра, Щелково, а также в Сергиево-Посадском округе.

«В Московской области работают 17 крупных и средних организаций ракетно-космической промышленности. На этих предприятиях были созданы первые ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты и пилотируемые корабли, разработаны первые межпланетные станции, аппараты исследования планет и их спутников. И сегодня все знаковые космические проекты в России так или иначе реализуются с участием подмосковных компаний. На предприятиях региона, работающих в этой отрасли, трудится более 30 тысяч специалистов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред подчеркнула, что Подмосковье уделяет повышенное внимание кадровому вопросу в космической отрасли. В частности, наиболее ценные специалисты, получают поддержку региона в решении жилищного вопроса. С 2016 по 2023 годы 132 сотрудника организаций ракетно-космической отрасли Подмосковья получили субсидии на приобретение жилья в рамках программы «Социальная ипотека».

А в рамках развития кадрового потенциала в регионе ведется подготовка рабочих кадров и специалистов для предприятий ОПК, в том числе ракетно-космической промышленности. Подготовка осуществляется по 22 программам среднего профессионального образования в образовательных учреждениях, подведомственных министерству образования Московской области.

Таким образом, правительство Московской области активно участвует в развитии ракетно-космической промышленности в регионе, создавая основу для новых национальных достижений в этой сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.