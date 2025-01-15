Более 3 тыс тонн рыбной продукции выпустил подмосковный завод в 2024 году

Компания «Фуд Тим» в течение 2024 года выпустила более 3 тыс. тонн продукции на предприятии глубокой рыбной переработки в Дмитрове, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для производства и выпуска готовой продукции на предприятии использовалось российское аквакультурное сырье — морская и озерная форель, семга, а также сырье российской добычи — минтай, треска, кета и горбуша.

«Сейчас компания производит не менее 250 товарных позиций. Около 20 наименований — это новые, уникальные продукты, аналогов которым на сегодняшний день нет на рынке. В прошлом году компания «Фуд Тим» также приступила к строительству нового рыбоперерабатывающего комплекса в рамках расширения производства. Инвестиции в реализацию масштабного проекта оцениваются в 1 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию нового комплекса, компания сможет ежемесячно производить около 600-800 тонн продукции только на этой площадке», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Группа компании «Фуд Тим» занимается переработкой рыбы и морепродуктов более 16 лет. На предприятии площадью более 2 тыс. кв. м компания производит разную рыбную продукцию — филе, слайсы, полуфабрикаты и сублимированные продукты. Помимо фрикаделек, колбасок, котлет и биточков из рыбы, технологи компании разработали линейку продуктов для здорового и диетического питания, а также занимаются разработкой рецептов для школьного питания.

«Наше производство оснащено современным оборудованием, которое позволяет обеспечить глубокий процессинг, высокое качество выпускаемой продукции и постоянный контроль качества. Мы сотрудничаем со всеми ключевыми транспортными компаниями, работающими в низкотемпературных режимах перевозки, что позволяет регулярно поставлять нашу продукцию практически в любую точку России», — отметила учредитель компании «Фуд Тим» Олеся Попова.

Готовую продукцию компания поставляет в Беларусь, Азербайджан, Арабские Эмираты, Армению и Грузию. В ближайшее время предприятие планирует наладить поставки в Узбекистан, Китай, Вьетнам, Саудовскую Аравию и Египет. Соглашения с этими странами уже подписаны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.