Более 3 тыс новых рабочих мест создали в Люберцах в прошлом году

В прошлом году в городском округе Люберцы было создано более 3 тыс. новых рабочих мест. Глава Люберец добавил, что в прошлом году доход бюджета увеличился на 25%, об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлом году для жителей нашего округа создано более 3 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций в экономику составил 77 млрд рублей. В ближайшем будущем появятся еще 10 тыс. рабочих мест для люберчан. В стадии реализации находится еще более 30 крупных проектов на 54 млрд рублей», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В городском округе зарегистрировано почти 24 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, 60 обрабатывающих производств. Это признанные лидеры с богатой историей, такие как: центр вертолетостроения имени Миля и Камова, «Тензо-М», «Энергоконтракт», «Асептика», «Триволи» и другие. А научно-производственному предприятию «Звезда» имени академика Северина присвоен статус системообразующего», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.