Более 3 тыс банок подмосковных соленых огурцов продали на ярмарке в Китае

Подмосковная компания «Смарт» приняла участие в осенней сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. В результате компания смогла продать более 3 тыс. банок соленых огурцов на сумму почти 1 млн рублей, сообщили в пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Китае завершилась Кантонская ярмарка (The Canton Fair) — крупнейшее мировое торгово-выставочное мероприятие, ежегодно привлекающее более 1 млн посетителей. Московскую область представляли три компании: производитель лечебной косметики и бадов «Твинс Тэк» из Ленинского округа, производитель косметики и инструментов для волос «Гера Груп» из Королева, а также производитель маринованных солений «Смарт» из Долгопрудного, которая выпускает товары под брендом «Скатерть-самобранка».

Подмосковные предприниматели использовали ярмарку для поиска иностранных партнеров, освоения новых рынков и укрепления своих экспортных позиций. Так, компания «Смарт» организовала встречу с китайским блогером, который рекламировал огурцы их торговой марки во время стрима в китайской соцсети. Блогер демонстрировал подмосковную продукцию, рассказывал о вкусе солений и показывал, как делает покупки.

В результате пользователи стали делать заказы на соленья прямо в комментариях, а дистрибьютор «Смарт» в Китае начал получать заказы. В результате компания продала 3 400 банок соленых огурцов за 10 минут стриминга в китайской социальной сети, заработав почти миллион рублей.

Аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров профинансировал фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.