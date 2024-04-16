Более 250 мер поддержки для цифровизации бизнеса собрано на платформе эффективность.рф

На платформе цифровых решений эффективность.рф запущен новый сервис — «Меры господдержки». В нем собрана информация о льготных инструментах для инициации и поддержки процессов цифровой трансформации на промышленных предприятиях. Воспользоваться сервисом бесплатно могут участники нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Сейчас в сервисе представлено более 250 мер поддержки от государства. Основные направления поддержки — технологическая модернизация предприятия, внедрение отечественного ПО и цифровая трансформация компаний в целом.

«Польза сервиса заключается в том, что доступные для предприятия-участника нацпроекта меры поддержки подбираются автоматически, на основе данных о предприятии. Также, несомненным плюсом сервиса является подробное представление всей доступной информации о конкретной мере поддержки в агрегированном виде, что позволяет экономить время на изучение большого количества правовых документов, условий и поиск контактов для связи с оператором меры. Кроме того, сведения о мерах поддержки постоянно поддерживаются в актуальном состоянии», — прокомментировал директор по цифровой трансформации АНО «Цифровые технологии производительности» Евгений Токаренко.

Сервисом «Меры поддержки» воспользовались около 50 предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Среди них — ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений». Предприятие с 2004 года выпускает резинотехнические изделия. По итогам 2022 года завод реализовал продукции на 1,3 млрд рублей.

«Вместе с экспертами ЦТП мы реализуем план цифрового развития нашего предприятия. Благодаря сервису Меры поддержки мы нашли подходящие меры поддержки для наших проектов. Все удобно, все меры поддержки, которые подходят именно нам, собраны в одном месте. Легко сравнить условия мер между собой. Сейчас мы в процессе получения займа по программе „Проекты развития“ от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области», — поделился опытом руководитель ИТ-отдела ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» Алексей Баканов.

Для использования сервиса «Меры поддержки» необходимо зарегистрироваться на платформе эффективность.рф, пройти авторизацию и перейти в сервис, в котором доступны меры поддержки, подобранные для предприятия, а также весь перечень мер поддержки, представленных на платформе. Также сервис позволяет сформировать отчет в формате PDF со всей информацией по мерам господдержки, и сравнить меры между собой.

Дополнительно для пользователей, у которых запланирован и оформлен проект внедрения ПО, доступна функция подбора мер поддержки под ИТ-проект с участием экспертов ЦТП. Для этого необходимо создать заявку на подбор мер на главной странице сервиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.