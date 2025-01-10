Более 23 тыс автомобилей продал столичный завод «Москвич» в 2024 году

По итогам прошлого года столичный автомобильный завод «Москвич» реализовал свыше 23 тыс. автомобилей. Предприятие выпускает компактный кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3e» и лифтбек «Москвич 6», сообщает «Интерфакс» .

Согласно данным завода, в 2024 году были проданы более 2,4 тыс. седанов «Москвич 6» и свыше 1,3 тыс. электромобилей «Москвич 3е». При этом в последний месяц года продажи «Москвича» превысили 2,4 тыс. штук.

Кроме того, в ближайшем будущем столичный автозавод планирует старт производства семиместного кроссовера «Москвич 8».

Ранее стало известно, что в Германию возобновили поставки Lada Niva Legend. За 3,5 года стартовая цена на отечественный внедорожник в ФРГ выросла с 14 до 20 тыс. евро.