Более 20,5 млрд: Собянин рассказал о помощи производствам

Собянин: Москва выделила уже более 20,5 млрд на поддержку производств

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2019 года правительство столицы выделило уже свыше 20,5 миллиардов рублей на поддержке 9,8 тысяч инновационных производств, сообщает газета «Известия» .

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале все операции проходят через платформу i.moscow: предприниматели могут подать заявку на грант на покупку оборудования, патентование изобретений и полезных моделей и компенсировать затраты на пилотное тестирование разработок.

«Помогаем столичным компаниям расширять и модернизировать производства инновационной продукции», — подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, город выделил 300 грантов на тестирование инноваций и еще 920 направили на приобретение оборудования и развитие деятельности.

Поддержку властей получили аналитический центр, специализирующийся на анализе воды, воздуха и почвы, создатели систем накопления электроэнергии и конструкторы оптики.