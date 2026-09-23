сегодня в 13:13

Более 173 млрд рублей направило Отделение Соцфонда по Москве и области на пенсии и пособия в сентябре

Средства выделили на все виды пенсий, детские и социальные пособия жителям Москвы и Подмосковья. Из них большая часть — свыше 152 миллиардов рублей — направлена на пенсионные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Соцфонда по Москве и области.

Московское Отделение Социального фонда России утверждает график доставки пенсий и детских пособий каждый месяц. В октябре некоторые выплаты жители столичного региона получат досрочно.

Досрочно 2 октября (вместо 3 октября) поступит единое пособие, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Остальные детские выплаты перечислят по графику:

— 5 октября поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала;

— 8 октября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Досрочно 2 октября Отделение СФР перечислит пенсии тем жителям Московского региона, которые обычно получают их 3 числамесяца.Остальным пенсионерам выплаты зачислят в обычном режиме в установленные даты доставки.

Через почту пенсии и пособия поступят со 2 по 18 октября в соответствии с графиком конкретного почтового отделения.

Напомним, детские пособия выплачиваются за прошедший месяц, пенсии — за текущий. Зачисление средств на банковские счета происходит в течение дня. Если выплаты не поступили утром, необходимо дождаться окончания дня. При выборе доставки пособий и пенсий через Почту России информацию о дате выплаты можно узнать в отделении почтовой связи.

Выбрать способ получения пенсии и социальных выплат можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе Отделения или МФЦ.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел.8 (800-10) 0-00-01(звонок бесплатный), а также получить информацию на страницах в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Макс.