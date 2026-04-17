Более 1500 предпринимателей посетили деловой конгресс «Точки роста в бизнесе»

15 апреля в Four Seasons Hotel Moscow уже во второй раз прошел деловой конгресс «Точки роста в бизнесе». Он объединил более 1500 предпринимателей, топ-менеджеров и экспертов из свыше 30 отраслей. Участники обсудили ключевые условия и управленческие решения, определяющие возможности масштабирования бизнеса в ближайшие годы в условиях меняющейся экономики, сообщили организаторы.

Всего на конгрессе выступили более 150 спикеров, среди которых: Сергей Горьков, Наталья Бехтерева, Алла Сигалова, Александр Энберт, Антон Винер, Дмитрий Гриц, Гор Нахапетян, Ольга Романова, Леонид Овруцкий, Ольга Пивень, Сергей Калугин, Дмитрий Медников, Анатолий Сморгонский и другие. В течение всего мероприятия они делились эффективными инструментами и стратегиями для перехода от состояния выживания и ожидания к устойчивому росту и развитию бизнеса.

«Мы ожидали такой высокий интерес к конгрессу, поскольку были вовлечены в его организацию на всех этапах. Количество заявок в этом году значительно превзошло наши ожидания. Возможно, в следующий раз мы задумаемся о расширении площадки или проведении конгресса в течение двух дней», — поделилась соорганизатор конгресса, директор по развитию бизнеса «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович.

Деловая программа конгресса была очень насыщенной и длилась более 12 часов. И не смотря на это с утра до вечера залы оставались заполненными, что стало стало показателем высокого интереса участников. У них была возможность посетить пленарную сессию, панельные дискуссии, паблик-токи, индивидуальные выступления, а также интерактивные форматы: менторскую гостиную, экспресс-коучинг и бизнес-игру.

Участники обсудили направления, формирующие новую экономическую повестку: развитие биотехнологий как инвестиционного сегмента, рост рынка здоровья и долголетия, трансформацию рынка труда и требований к компетенциям, а также роль регионов, логистики и цифровых платформ в масштабировании бизнеса.

«Многое из задуманного удалось. И главное, что очень радует, это невероятное количество людей, которые пришли, поддержали нас и ушли с ощущением вдохновения и новыми идеями. Для нас как для организаторов это самая большая похвала», — поделилась соорганизатор конгресса, основатель Клуба устойчивого развития Сколково, учредитель АНО «Национальная лаборатория социального воздействия», член Попечительского совета БФ «Жизнь как чудо» Алина Ковалева.

День открыл модерируемый нетворкинг от Марии Азаренок, стратега по личному бренду для первых лиц бизнеса, основателя Azarenokpro. Участники разбились на группы с лидерами бизнес-сообществ, формулировали запросы, обменивались контактами и находили новых партнеров. Организаторам удалось превратить формальные знакомства в реальный рабочий инструмент.

Хедлайнером события выступил Эррол Маск — предприниматель, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, отец Илона Маска. Он анонсировал открытие Маск-института и поделился видением будущего технологического развития. Отдельное внимание он уделил перспективам космических инициатив и солнечной энергетики.

«Это уже третий мой визит в Москву, и как инженер я вижу, насколько стремительно растет инфраструктура города. Темпы изменений в мире только ускоряются: мы движемся к реальности, где технологии будут обеспечивать базовые потребности человека, а продолжительность жизни может достигать 150 лет. Вопрос уже не в том, возможно ли это, а в том, когда это станет нормой», — отметил Эррол Маск.

В дискуссии «От Земли к космосу: новые горизонты бизнеса и технологий» также участвовала Светлана Горева, руководитель Женского совета партии «Родина», организовавшая приезд Маска в Москву. Она обратила внимание на роль государства и общественных институтов в поддержке технологических проектов:

«Продвижение технологических проектов сегодня невозможно без системной поддержки со стороны государства и общественных институтов. Уже реализуется целый ряд программ, направленных на стимулирование инноваций, усиление научно-технологического потенциала и укрепление инженерного образования. Это формирует базу, на которой бизнес может создавать и масштабировать новые решения», — поделилась Светлана Горева.

В рамках пленарной сессии и последующих дискуссий лидеры бизнеса, инвесторы и эксперты обозначили новые ориентиры роста: от пересборки бизнес-моделей и поиска точек эффективности до внедрения технологий и усиления роли управленческих решений.

Отдельное внимание было уделено роли руководителя и качествам, позволяющим удерживать и мотивировать команду в условиях нестабильности. Хореограф, режиссер, актриса и педагог Алла Сигалова.

«Лидерство — это сплав знаний, опыта, побед и поражений. Умение выйти из провала — самый важный навык. Он формируется только через практику и определяет способность принимать решения, двигаться дальше и сохранять устойчивость», — отметила Сигалова.

Значимой частью конгресса стали выступления организаторов — Алины Ковалевой, Екатерины Касперович и Юлианны Винер. Они поделились личными историями профессионального становления и роста, которые нашли живой отклик у аудитории. Этот искренний диалог задал тон всей дальнейшей программе и подчеркнул, что за проектом стоит не только экспертиза, но и личный управленческий опыт.

«Нам было важно поделиться с участниками своими личными историями: без прикрас, через взлеты и ошибки. Мы верим, что живой разговор о реальном опыте вдохновляет сильнее любых теорий», — отметила соорганизатор конгресса, основатель сети салонов красоты «Sun&City», член попечительского совета БФ «Жизнь как чудо» Юлианна Винер.

Деловую программу дополнило выступление певца, композитора и продюсера Леонида Овруцкого. Оно создало для участников эмоциональную паузу и было отмечено как один из самых запоминающихся моментов мероприятия.

Особенным событием в рамках конгресса стала церемония награждения первой премии «Точки роста в бизнесе». Она признала самые яркие успехи российских предпринимателей и компаний, которые формируют новые ориентиры и возможности для роста. Лауреатами премии стали:

«За вклад в развитие инноваций» — директор департамента развития технологий и сервиса такси в компании РВБ (объединение Wildberries & Russ) Анатолий Сморгонский.

«За развитие человеческого капитала» — президент АМК «Национальная федерация профессиональных менторов и коучей» Александра Прицкер.

«За вклад в развитие института партнерства» — эксперт по бизнес-партнерствам, основатель консалтинговой компании «MOST PARTNERS» Дмитрий Гриц.

«За вклад в развитие социальных инициатив» — генеральный директор отеля «Карлтон Москва», соосновательница сообщества «Крылья женщины» Оксана Леоненко.

«Предприниматель новой волны» — генеральный директор АО «Новабиом» Сергей Калугин.

Организаторы уверены, что участники конгресса смогут применить полученные инструменты уже сейчас: от повышения эффективности процессов до выхода на новые рынки.

Часть средств от продажи билетов была направлена в благотворительный фонд «Жизнь как чудо», который оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Генеральный информационный партнер события — «Русская Медиагруппа». Стратегический медиапартнер — медиахолдинг МАЕР.

Конгресс «Точки роста в бизнесе» — это событие для обмена знаниями, инструментами и кейсами, необходимыми для построения успешного бизнеса. Мероприятие прошло в Москве уже во второй раз. Цель конгресса заключается в предоставлении эффективных инструментов для создания единой стратегии управления и развития компании, что позволяет укрепить позиции на рынке и обеспечить устойчивый рост. В прошлом году конгресс собрал более 800 участников со всей России.