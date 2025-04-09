Более 1,5 млрд рублей получил бизнес Подмосковья с начала года

За первые три месяца этого года Московский областной гарантийный фонд выдал предпринимателям региона поручительства на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала 2025 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 132 поручительства на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 млрд рублей заемных средств», —рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, поддержкой Гарантийного фонда воспользовалась «Ивантеевская трикотажная фабрика «Генезис», получившая поручительство на сумму 3,4 млн рублей. Компания занимается производством вязаной одежды для детей. Поддержка позволила привлечь 6,9 млн рублей кредитных средств, которые будут направлены на покупку нового оборудования, что позволит расширить ассортимент товаров.

Предприниматели Подмосковья могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка Фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса — приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.