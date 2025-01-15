Более 140 промпредприятий присоединилось к проекту «Открой#Моспром»

Начиная с 2019 года, в проекте «Открой#Моспром» приняло участие более 140 заводов Москвы. Только в 2024 году к проекту присоединились 16 высокотехнологичных предприятий, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что участниками проекта стали более 17 млн человек.

«По поручению Сергея Собянина столица активно развивает промышленный туризм, что позволяет популяризировать индустриальный сектор и привлекать сюда молодых специалистов. „Открой#Моспром“ действует свыше пяти с половиной лет — за это время гости и жители города познакомились с работой более 140 предприятий. При этом в 2024 году к проекту присоединилось 16 новых производств», — отметил Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в числе новых участников — предприятия, выпускающие кабели, мягкую мебель, высокотехнологичные полимерные материалы, светофоры, зарядные станции, дорожные знаки и другую востребованную продукцию.

На сегодняшний день в проекте объединены 10 разных форматов — мастер-классы, выставки, спортивные мероприятия, квизы, интеллектуальные игры, просветительские лекции, офлайн- и онлайн-экскурсии, а также многое другое. Наиболее популярны у участников экскурсии по заводам столицы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, с 2019 года в городе провели более 3,5 тыс. экскурсионных туров.

«При этом в прошлом году было организовано около 1,5 тыс. экскурсий по предприятиям самых разных отраслей промышленности — от микроэлектроники до пищевого производства. Также участники проекта посетили более чем 1,5 тыс. мастер-классов по изготовлению сладостей, косметической продукции, канцелярских изделий — около 760 из них состоялось в 2024 году», — рассказал Гарбузов.

Самыми популярными стали экскурсии по «сложным» и инновационным предприятиям, включая выпускающие микроэлектронику заводы «Ангстрем» и «Микрон», производящие медицинские изделия компании «Хирана+» и «Медплант», предприятие по выпуску электроники для автомобильного транспорта «Итэлма», компанию по выпуску светофоров и ограждений «АИР Магистраль», завод модульного домостроения «МонАрх», а также производство полимерных высокотехнологичных материалов «СИБУР ПолиЛаб», Нанотехнологический центр композитов, фабрику мягкой мебели «Андерсон» и многие другие компании.

Участников традиционно интересуют больше всего туры по предприятиям пищевой промышленности. На комбинате «Очаково» гостей знакомят с технологиями производства минеральной воды, лимонадов, соков, квасов и других напитков, а на концерне «Бабаевский» — с процессом изготовления сладостей.

Значимость проекта «Открой#Моспром» подтверждается многочисленными наградами. Он отмечен в номинации «Промышленный маршрут» на народной премии «Маршрут построен», в категории «Регион — наставник по промышленному туризму» программы агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность», а также в категории «Образование и наука» программы «Лучшие социальные проекты России».