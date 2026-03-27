Более 115 тыс в месяц: зарплата шиномонтажников в России выросла на 15%

Аналитики изучили, как изменились средние зарплатные предложения для специалистов в шиномонтажных мастерских в I квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты выяснили, что в первой четверти текущего года средние предлагаемые зарплаты для шиномонтажников выросли на 15% за год и достигли 115 675 руб./мес., сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Средние зарплатные предложения здесь и далее указаны для специалистов с опытом работы 1–3 года и рассчитаны на основе диапазонов зарплат, указанных работодателями в вакансиях. Учитывались как минимальные, так и максимальные значения зарплатных вилок, а также предложения с вахтовым методом работы. При этом фактический заработок специалистов зависит также от количества отработанных смен, бонусов, региональных надбавок и других факторов.

Наиболее заметный рост средних зарплатных предложений для специалистов шиномонтажных мастерских зафиксирован в ряде регионов. Лидером по темпам роста стала Карелия, где средние предлагаемые зарплаты за год увеличились на 67% и достигли 100 000 руб./мес. Существенный рост также отмечен в Калининградской области (+58% за год, до 98 524 руб./мес.), а также Владимирской (+53%, до 122 778 руб./мес.), Воронежской (+51%, до 103 357 руб./мес.) и Тюменской (+48%, до 106 818 руб./мес.) областях.

«Весенний период традиционно становится одним из самых активных сезонов для шиномонтажных мастерских: вместе с ростом потока клиентов увеличивается и потребность в квалифицированных специалистах. На этом фоне работодатели чаще пересматривают уровень зарплатных предложений, чтобы быстрее закрывать вакансии и привлекать сотрудников с практическим опытом. При этом уровень средних зарплатных предложений растет и для других специалистов автосервисов. Так, в первой четверти 2026 года средние предлагаемые зарплаты для автомаляров выросли на 53% за год — до 80 000 руб./мес., а для автослесарей — на 18% за год — до 140 205 руб./мес.» — прокомментировал директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

