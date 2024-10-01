Более 11 млрд рублей инвестируют в предприятие Подмосковья по производству смесей

На территории Можайского городского округа Подмосковья построят современный высокотехнологичный комплекс по производству сухих молочных смесей для детей, которые являются заменителями грудного молока. Продукцию, которая в дальнейшем будет поставляться по всей России и на экспорт, будут производить по технологии полного цикла из отечественных ингредиентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Для реализации импортозамещающего проекта инвестору был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций в реализацию масштабного проекта по запуску производства сухих адаптированных молочных смесей для детского питания оценивается в 11,2 млрд рублей. Для жителей Подмосковья будет создано около 180 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, завершение строительства и ввод в эксплуатацию производственного объекта на территории Можайского городского округа намечены на 2027 год. Проект реализуется российскими и иностранными инвесторами из дружественных стран.

Для строительства завода, запуск которого позволит заместить импортные аналоги, министерством имущественных отношений Московской области был предоставлен земельный участок площадью 10 га. Помощь в подборе данного земельного участка инвестору оказала корпорация развития Московской области (КРМО).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.