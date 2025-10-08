Более 1000 магазинов в Подмосковье прекратили продажу алкоголя с 1 сентября

С 1 сентября в Московской области более 1000 магазинов, расположенных в многоквартирных домах, прекратили реализацию алкогольной продукции. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Изменения связаны с принятым весной законом, который запрещает выдачу лицензий на продажу спиртного торговым точкам с входом со стороны дворовой территории.

По новым правилам, лицензии смогут получить только те магазины, чей вход расположен со стороны улицы и находится не дальше 30 метров от проезжей части.

«В основном это магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Еще по ряду торговых точек сейчас проводятся проверки», — уточнил Керселян. Владельцы действующих лицензий могут продолжать работу до их окончания, но продлить разрешение уже не смогут.

Инициатива не распространяется на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения. По словам депутата, закон направлен на защиту интересов жителей, особенно детей, так как алкомаркеты во дворах и рядом с детскими площадками негативно влияли на общественную безопасность и семейные отношения.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прогнозировал, что в регионе ежемесячно будет закрываться 50–60 точек продажи алкоголя.