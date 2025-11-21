Более 100 встреч организовал фонд поддержки ВЭД Подмосковья для экспортеров

Фонд поддержки ВЭД Московской области провел закупочную сессию в рамках проходящего в Подмосковье XIII форума городов-побратимов России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

В закупочной сессии приняли участие 33 подмосковных компании, занятые в самых разных сферах производства: пищевая промышленность, фармацевтика, производство строительных материалов, выпуск товаров народного потребления. Со стороны Белоруссии в мероприятии участвовало 11 закупщиков товаров соответствующих категорий. Всего при содействии подмосковного Фонда поддержки ВЭД было организовано более 100 деловых встреч в формате B2B.

«Белоруссия для Московской области торговый партнер номер один среди стран СНГ. В общем объеме внешнего товарооборота Подмосковья Беларусь уступает только КНР. Наши отношения постоянно укрепляются, а товарооборот растет — в первом полугодии 2025 года он увеличился на 33%. Этому способствует, в том числе, деятельность нашего фонда поддержки ВЭД, который активно помогает подмосковным экспортерам находить новых партнеров», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.