сегодня в 15:36

Более 1 млрд товаров заблокировали на кассе из-за разрешительного режима в РФ

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что свыше 1 млрд некачественных или нелегальных товаров было заблокировано для продажи в стране с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов, сообщает РИА Новости .

«За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 млрд некачественных или нелегальных товаров», — сказал Алиханов.

Министр добавил, что речь идет о 299 млн единиц пива, 243 млн единиц молока, 311 млн единиц табака, 187 млн единиц легкой промышленности и 110 млн единиц безалкогольных напитков.

С апреля прошлого года в российских магазинах начал действовать разрешительный режим на ряд товаров. Продавец сканирует код маркировки, а затем кассовое программное обеспечение онлайн обращается к системе «Честный знак» для проверки продукции. Система уведомит продавца, если по полученным данным продажа товара запрещена.

Если кассовое ПО не получает данные или ответ от системы, то продавец проверяет товар вручную и принимает решение о продаже товара на основе информации из локальной базы.