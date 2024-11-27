Bloomberg: Unilever ушла из России, так как теряла контроль над бизнесом

Гендиректор Unilever Хайн Шумахер объяснил, почему компания ушла из России. По его словам, решение связано с потерей контроля над бизнесом, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Глава Unilever заявил, что после ввода антироссийских санкций компания больше не могла переводить денежные средства в Россию и из нее. Кроме того, усложнился процесс анализа результатов деятельности организации. Также у Unilever пропала возможность влиять на управление своими брендами.

Все это привело к тому, что компания постепенно начала терять контроль над российским бизнесом. Перспективы, что ситуация изменится в ближайшем будущем, Шумахер не увидел. Именно потеря контроля стала причиной решения о выходе. Глава Unilever добавил, что решение о продаже бизнеса в РФ было «пожалуй, одним из трудных за последние полтора года».

Unilever производит товары повседневного спроса. В октябре компания продала активы в России за 520 млн евро. Бизнес перешел Arnest Group, которая выпускает лак для волос «Прелесть».