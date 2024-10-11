сегодня в 16:39

Британская Unilever продала активы в России за 520 млн евро

Британская компания Unilever, которая выпускает такие бренды, как «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos и др., продала российские активы за 520 млн евро, сообщает РБК .

Активы предприятия перешли Arnest Group, которая выпускает лак для волос «Прелесть», антиперспиранты Deonica. Сумма сделки составила 520 млн евро.

Как отметили в Unilever, к возможной продаже бизнеса в России компания готовилась в течение года. Трудности возникли из-за технических и логистических аспектов.

С завершением продажи активов Unilever прекратила присутствие в России.

О продаже российского бизнеса компания сообщила накануне. Сделка касалась и заводов Unilever в Санкт-Петербурге, Омске, Туле и Екатеринбурге.