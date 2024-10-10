Транснациональная компания Unilever покидает Россию

Предметом сделки между Unilever и «Арнест» стали активы компании, которые включают в себя производства в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Омске и Туле. При этом выбор на компанию Сагала пал не случайно — более 17 лет она выпускала товары для Unilever как на экспорт, так и для внутреннего рынка.

«Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки», — заявил Сагал.

В 2023 году Unilever сообщала, что пытается продать свои активы, но пока не нашла покупателя. На конец 2022 года российские активы холдинга оценивали в 900 млн евро.

Ранее стало известно, что итальянский модный бренд Trussardi после ухода из России оказался не востребован в Европе. Тогда компания приняла решение вернуться к российским клиентам.